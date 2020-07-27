Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» объявят в международный розыск

Против владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана возбуждено уголовное дело по статье за сокрытие средств от налогообложения. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко в интервью РИА Новости.

По словам зампреда СКР, речь идет о сумме в 57 млн рублей. Так как Белойван скрылся от правоохранительных органов, его планируют объявить в международный розыск.

В прошлом году Белойвана уже судили по делу об уклонении от уплаты налогов. Тогда ресторатор скрыл более 650 млн рублей. Его признали виновным в восьми преступлениях по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца. А в ноябре Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван организовал расчет с клиентами только наличными, без кассовых чеков, чтобы избежать уплаты налогов. Кроме того, наиболее дорогостоящие заказы за день удалялись из памяти системы автоматизации компании. Таким образом, выручка неправомерно отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

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