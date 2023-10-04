VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов. Сервис заблокирован с июля 2023 года с помощью ТСПУ — технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о «суверенном рунете» с декабря 2021 года, узнал «Коммерсантъ».
В иске отмечается, что ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».
Представители истца рассчитывают, что исход дела в их пользу сможет помочь владельцам других ресурсов, блокирующихся схожим методом. Но доказать, что работа VPN нарушается именно на установленном у операторов оборудовании, будет сложно, говорят эксперты.
Позднее Роскомнадзор выпустит приказ, согласно которому с марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, в том числе в Play Market и App Store, будут блокироваться, если предоставят гражданам доступ к заблокированным ресурсам.
Как сообщалось ранее, на фоне блокировок VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых на iOS приложений в России.
Роскомнадзор уже блокировал VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, Openvpn connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear, P4PN и другие VPN-сервисы.
Фото на обложке: Unsplash
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