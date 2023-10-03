Роскомнадзор получит право блокировать все VPN-сервисы в магазинах приложений с марта 2024 года

Роскомнадзор выпустит приказ, согласно которому с марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, в том числе в Play Market и App Store, будут блокироваться, если предоставят гражданам доступ к заблокированным ресурсам.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин (цитата по РИА Новости).

По его словам, приказ коснется и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к запрещенному в России Instagram (компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ).

Шейкин считает «особо важным» ограничить доступ россиян к продуктам Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщалось ранее, на фоне блокировок VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых на iOS приложений в России.

Роскомнадзор уже блокировал VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, Openvpn connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear, P4PN и другие VPN-сервисы.

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