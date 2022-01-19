Названы отрасли с самым сильным ростом числа банкротств

За прошлый год в России компаний-банкротов оказалось почти на 4% больше, чем в 2020 году. В сферах транспорта, машиностроения и строительства банкротств рост был гораздо существеннее, чем в других отраслях.
Это произошло из-за коронавирусных ограничений и роста цен на металлы, стройматериалы, сообщил РБК.
Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%). Число банкротств сократилось в секторе коммерческих услуг (1,4%), сельском хозяйстве (3,5%) и пищевой промышленности (8,5%).
С апреля 2020 года до января 2021 года в стране действовал антикризисный мораторий на банкротства. Он сократил число корпоративных банкротств на 20% по сравнению с 2019 годом. Эксперты опасались компенсаторной волны банкротств в 2021 году, которую мораторий мог лишь отсрочить.
После отмены моратория активного роста числа банкротств не произошло, и вот три причины, по мнению аналитиков:
- сработал механизм судебной отсрочки, который власти предусмотрели для мягкого выхода из моратория. Он позволял компаниям из наиболее пострадавших отраслей при существенном падении выручки утвердить план реструктуризации долгов в суде на несколько лет, даже если им не удалось договориться с кредиторами;
- так как доля удовлетворенных требований кредиторов в России низка, в условиях коронакризисного шока кредиторы и должники под мораторием могли идти на компромисс и урегулировать споры в досудебном порядке;
- волну банкротств позволил сдержать весь комплекс антикризисных мер, принятых правительством в 2020 году.
Однако, по словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, количество банкротств — запаздывающий показатель общего состояния экономики. Он полагает, что последствия пандемии, возможно, еще не реализовались в цифрах в полной мере.
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Фото на обложке: Unsplash
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