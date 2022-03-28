Высокотехнологичный малый и средний бизнес получит льготные кредиты со ставкой 3%

Правительство предоставит льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, выпускающего высокотехнологичную и инновационную продукцию, сообщается на сайте кабмина. Такие предприятия смогут брать кредиты по льготной процентной ставке 3%.

Отмечается, что разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возместит государство. Кредиты можно будет направить на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Они предоставляются на срок до трех лет. Максимальный размер кредита составит 500 млн рублей.

На эти цели из федерального бюджета в ближайшие три года планируется выделить почти 4 млрд рублей. В 2022 году – 750 млн рублей, в 2023 году – 1,4 млрд рублей, в 2024 году – 1,8 млрд рублей.

Как пояснили в кабмине, новый финансовый инструмент будет запущен в рамках федерального проекта «Взлет от стартапа до IPO».

Субсидии для производителей товаров из переработанных отходов

Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, правительство направит на субсидии компаниям, которые выпускают товары из переработанных отходов, сообщили в кабмине.

Размер господдержки будет рассчитываться с учетом количества переработанного мусора. Правилам предоставления субсидий определит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Предполагается, что стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий.

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