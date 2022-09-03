Японская Hino Motors отказалась от строительства автомобильного завода в Химках

Hino Motors – один из крупнейших в Японии производитель грузовиков и автобусов – отказалась от строительства завода в подмосковных Химках. Проект оказался нерентабельным, на решение также повлияли «налоговые сложности».
Об отказе Hino Motors от строительства завода сообщил японский телеканал NHK.
Канал уточнил, что на решение об отказе не повлияла спецоперация на Украине и санкции, которые подразумевают ограничение на экспорт японской техники в Россию. Проект свернули из-за его нерентабельности и возникших «налоговых сложностей».
Hino Motors подписала с подмосковным правительством соглашение о строительстве завода в 2017 году. Начать стройку хотели еще в 2018-ом, но сроки неоднократно сдвигались. Изначально планировалось, что первые автомобили с конвейера нового завода сойдут в 2019 году.
Hino Motors является публичной компанией и одним из крупнейших в Японии производителей грузовиков и автобусов. Входит в корпорацию Toyota.
Фото на обложке: JHVEPhoto /
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