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Японская Hino Motors отказалась от строительства автомобильного завода в Химках

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Hino Motors – один из крупнейших в Японии производитель грузовиков и автобусов – отказалась от строительства завода в подмосковных Химках. Проект оказался нерентабельным, на решение также повлияли «налоговые сложности».

Японская Hino Motors отказалась от строительства автомобильного завода в Химках

Об отказе Hino Motors от строительства завода сообщил японский телеканал NHK.

Канал уточнил, что на решение об отказе не повлияла спецоперация на Украине и санкции, которые подразумевают ограничение на экспорт японской техники в Россию. Проект свернули из-за его нерентабельности и возникших «налоговых сложностей».

Hino Motors подписала с подмосковным правительством соглашение о строительстве завода в 2017 году. Начать стройку хотели еще в 2018-ом, но сроки неоднократно сдвигались. Изначально планировалось, что первые автомобили с конвейера нового завода сойдут в 2019 году.

Hino Motors является публичной компанией и одним из крупнейших в Японии производителей грузовиков и автобусов. Входит в корпорацию Toyota.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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