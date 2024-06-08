GPT на «Госуслугах», смарт-терминалы Сбера, новый оператор связи: главное для бизнеса 8 июня

Екатерина Алипова
На полях ПМЭФ главы ведомств и государств выступают с заявлениями, у Toyota падает капитализация, в Samsung бастуют сотрудники, а RB продолжает следить за развитием событий в экономике и предпринимательстве.
GPT на «Госуслугах», смарт-терминалы Сбера, новый оператор связи: главное для бизнеса 8 июняАвтор: Екатерина Алипова
На ПМЭФ
- Максут Шадаев на ПМЭФ: Минцифры хочет запретить бизнесу любые обращения в госструктуры, кроме электронных.
- Ведомство начало тестировать технологию GPT — продукты от «Яндекса» и «Сбера» — на «Госуслугах», они будут использоваться «для консультации пользователей».
- Глава Минцифры также заявил, что отсрочка IT-специалистам со средним образованием от службы даже не обсуждается.
- Мосбиржа заключила несколько соглашений на ПМЭФ. Одно из них предусматривает работу по стимулированию инвестиционной активности в столичном регионе. Помощь будет оказана технологическим компаниями при выходе на биржевой и внебиржевой рынки.
В бизнесе
- Глава «Автоваза» Соколов допустил повышение цен на Lada осенью. Автомобили, скорее всего, подорожают на уровень накопленной инфляции.
- Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой. Эти устройства стали более компактными и мобильными и будут удобны как ресторанному бизнесу для официантов, так и тем, кто принимает платежи на выезде.
- «Мой оператор»: Tele2 и ПСБ запустят нового оператора связи в России. Проект войдет в число небанковских сервисов и начнет работать на сети Tele2 уже в 2024 году. Цель — предоставление клиентам банка выгодных продуктовых предложений и скидок на сотовую связь.
- Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, которому вменяется злоупотребление положение при возведении ЦКАД на сумму свыше 2 млрд рублей.
В России
- Доля нелегального оборота презервативов на российском рынке составляет около 20-30%.
- Президент Абхазии сообщил, что хотел бы создать в стране IT-кластер наподобие «Иннополиса», но для этого понадобятся инвестиции из РФ.
- Депутат Демин рассказал про пользу для инвесторов от реестровой системы поддержки. Это своеобразная витрина, помогающая инвесторам. Польза еще и в том, что можно сконцентрировать специализированные меры помощи, которые нужны именно по этим направлениям.
- Угольные компании Кузбасса протестировали транспортировку угля речным транспортом и пришли к выводу к экономической нецелесообразности такого способа.
В зарубежных компаниях
- Рыночная капитализация Toyota на фоне скандала о фальсификации данных упала за неделю с 3 июня — после официальных объявлений — на $18,5 млрд (Nikkei).
- Сотрудники Samsung объявили забастовку в надежде на повышение зарплаты. За свои права бьются примерно 28 тысяч человек. В корпорации это произошло впервые за всю историю. Если руководство компании не пойдет на переговоры — это может привести к долгосрочному протесту.
Фото на обложке: Unsplash
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