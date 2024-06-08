На полях ПМЭФ главы ведомств и государств выступают с заявлениями, у Toyota падает капитализация, в Samsung бастуют сотрудники, а RB продолжает следить за развитием событий в экономике и предпринимательстве.

GPT на «Госуслугах», смарт-терминалы Сбера, новый оператор связи: главное для бизнеса 8 июня