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GPT на «Госуслугах», смарт-терминалы Сбера, новый оператор связи: главное для бизнеса 8 июня

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На полях ПМЭФ главы ведомств и государств выступают с заявлениями, у Toyota падает капитализация, в Samsung бастуют сотрудники, а RB продолжает следить за развитием событий в экономике и предпринимательстве.

GPT на «Госуслугах», смарт-терминалы Сбера, новый оператор связи: главное для бизнеса 8 июня

На ПМЭФ

  • Максут Шадаев на ПМЭФ: Минцифры хочет запретить бизнесу любые обращения в госструктуры, кроме электронных.
  • Ведомство  начало тестировать технологию GPT — продукты от «Яндекса» и «Сбера» — на «Госуслугах», они будут использоваться «для консультации пользователей».
  • Глава Минцифры также заявил, что отсрочка IT-специалистам со средним образованием от службы даже не обсуждается.
  • Мосбиржа заключила несколько соглашений на ПМЭФ. Одно из них предусматривает работу по стимулированию инвестиционной активности в столичном регионе. Помощь будет оказана технологическим компаниями при выходе на биржевой и внебиржевой рынки.

В бизнесе

  • Глава «Автоваза» Соколов допустил повышение цен на Lada осенью. Автомобили, скорее всего, подорожают на уровень накопленной инфляции.
  • Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой. Эти устройства стали более компактными и мобильными и будут удобны как ресторанному бизнесу для официантов, так и тем, кто  принимает платежи на выезде.
  • «Мой оператор»: Tele2 и ПСБ запустят нового оператора связи в России. Проект войдет в число небанковских сервисов и начнет работать на сети Tele2 уже в 2024 году. Цель — предоставление клиентам банка выгодных продуктовых предложений и скидок на сотовую связь.
  • Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, которому вменяется злоупотребление положение при возведении ЦКАД на сумму свыше 2 млрд рублей.

В России

  • Доля нелегального оборота презервативов на российском рынке составляет около 20-30%.
  • Президент Абхазии сообщил, что хотел бы создать в стране IT-кластер наподобие «Иннополиса», но для этого понадобятся инвестиции из РФ.
  • Депутат Демин рассказал про пользу для инвесторов от реестровой системы поддержки. Это своеобразная витрина, помогающая инвесторам. Польза еще и в том, что можно сконцентрировать специализированные меры помощи, которые нужны именно по этим направлениям.
  • Угольные компании Кузбасса протестировали транспортировку угля речным транспортом и пришли к выводу к экономической нецелесообразности такого способа.

В зарубежных компаниях

  • Рыночная капитализация Toyota на фоне скандала о фальсификации данных упала за неделю с 3 июня — после официальных объявлений — на $18,5 млрд (Nikkei).
  • Сотрудники Samsung объявили забастовку в надежде на повышение зарплаты. За свои права бьются примерно 28 тысяч человек. В корпорации это произошло впервые за всю историю. Если руководство компании не пойдет на переговоры — это может привести к долгосрочному протесту.

Фото на обложке: Unsplash

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