Сотрудники Samsung объявили забастовку в надежде на повышение зарплаты

В забастовке из-за низких зарплат участвуют около 20% сотрудников компании Samsung, они ушли с работы в пятницу. В корпорации это произошло впервые за всю историю.
Отказались от работы в чиповом подразделении Samsung, оно производит оперативную память, флэш-чипы NAND, USB-накопители и SD-карты, процессоры Exynos, датчики камер, модемы, чипы NFC, а также контроллеры питания и дисплея. Отметим, что зачастую Samsung является крупнейшим в мире производителем чипов по выручке благодаря этому подразделению. Теперь же работники выражают свой протест.
Дело в том, что в прошлом году в компании перестали выплачивать бонусы. Сотрудники объясняют, что некоторые потеряли в зарплате около 30%.
Официально это однодневная забастовка, поэтому сильно компании Samsung она не повредит. Как сообщает New York Times, речь идет скорее о демонстрации силы профсоюза в надежде, что руководство компании сядет за стол переговоров.
Если вопрос не решить, то по мнению экспертов, сложно предугадать что произойдет с технологической индустрией во время долгосрочной забастовки Samsung. Компоненты этого бренда встречаются повсеместно, заместить их могут конкуренты. Тем более, что в истории Samsung это первая забастовка и к чему она приведет — никто не знает.
Ранее мы писали о том, что глава полупроводникового подразделения Samsung ушел в отставку из-за плохих финансовых результатов.
Фото на обложке: WilliamZac /
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