Рестораторы просят упростить наем иностранных работников

Рестораторы обратились к правительству с просьбой самим заниматься оформлением патентов для мигрантов и оплачивать сопутствующие расходы. Власти обещают рассмотреть обращение, которое может оказаться интересным и для других отраслей.

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) также предложила позволить трудоустраивать мигрантов до завершения оформления разрешений, перечисляя в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен в случае получения иностранными работниками всех документов, сообщил «Коммерсантъ».

В правительстве рассмотрели обращение ассоциации и направили его на проработку в МВД и Минтруд. Газете не ответили на запрос в МВД, в Минтруда напомнили, что работодатели могут привлекать мигрантов, если не выходит набрать сотрудников внутри региона. Кроме того, добавили в ведомстве, с властями Узбекистана и Таджикистана достигнута договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов.

По данным главы комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергея Миронова, в Москве и Санкт-Петербурге в общепите доля мигрантов в общем числе сотрудников в зависимости от типа заведений составляет 20–90%. Из-за оттока иностранных рабочих в пандемию, по его словам, отрасль потеряла около 30% всех сотрудников.

Сейчас компаниям отрасли приходится дожидаться, когда иностранные рабочие получат патент на работу, оплачивая процедуру, но процесс может длиться несколько месяцев.

Предложения ассоциации позволят государству сделать процесс легализации работников-иностранцев прозрачным, а работодателям даст возможность ускорить процесс найма, рассчитывает гендиректор Restcon Елена Перепелица.

Однако внести в правовое регулирование изменения приема на работу мигрантов будет проблематично. Кроме того, существует риск, что ресторатор оплатит расходы на оформление разрешений, но сотрудник может вовсе не приступить к работе или уйти к другому работодателю. Мигранты, которым компании оплатили патент, рискуют оказаться в серьезной зависимости от работодателей, что может привести к большей эксплуатации труда иностранных работников.