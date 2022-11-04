Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

H&M планирует закрыть последний магазин к концу года

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Шведский агрегатор финансовых новостей Aktiellt сообщил со ссылкой на источники Bloomberg и пресс-службу группы компаний H&M о намерении корпорации закрыть все магазины в России до конца года.

H&M планирует закрыть последний магазин к концу года

В рамках свертывания деятельности группы компаний в РФ полностью закрыто 30 магазинов из 172.

Также в H&M утверждают, что частично закрыто более половины точек продаж: приостановлена работа физических магазинов, но идет продажа оставшихся запасов.

«Мы выполним план, — уверяют в компании, — но на данный момент у нас все еще есть несколько розничных магазинов, которые нужно временно открыть».

Выход с рынка «проходит постепенно, как и планировалось», поскольку компании важно убедиться, что «свертывание наших операций в стране осуществляется ответственным образом».

«Мы рассчитываем закрыть последний из магазинов до конца года».

О приостановке деятельности в РФ группа компаний, куда помимо бренда H&M входят COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket, сообщила еще в марте.

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

В июле официально заявила о полном уходе из страны. Правда, в августе возобновила работу части магазинов и почти сразу начала поиск покупателей на российский бизнес.

Поскольку уход западных брендов из ТЦ и ТРЦ болезненно воспринимается арендодателями, в сентябре H&M стала ответчиком по иску российских торговых центров к нескольким западным компаниям-арендаторам.

Фото на обложке: Psk Slayer / Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  2. 2 Дистрибьютор спортбрендов Lestate купил помещения бутиков Nike в «Белой даче»
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  5. 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ