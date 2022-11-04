H&M планирует закрыть последний магазин к концу года

Шведский агрегатор финансовых новостей Aktiellt сообщил со ссылкой на источники Bloomberg и пресс-службу группы компаний H&M о намерении корпорации закрыть все магазины в России до конца года.
В рамках свертывания деятельности группы компаний в РФ полностью закрыто 30 магазинов из 172.
Также в H&M утверждают, что частично закрыто более половины точек продаж: приостановлена работа физических магазинов, но идет продажа оставшихся запасов.
«Мы выполним план, — уверяют в компании, — но на данный момент у нас все еще есть несколько розничных магазинов, которые нужно временно открыть».
Выход с рынка «проходит постепенно, как и планировалось», поскольку компании важно убедиться, что «свертывание наших операций в стране осуществляется ответственным образом».
«Мы рассчитываем закрыть последний из магазинов до конца года».
О приостановке деятельности в РФ группа компаний, куда помимо бренда H&M входят COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket, сообщила еще в марте.
В июле официально заявила о полном уходе из страны. Правда, в августе возобновила работу части магазинов и почти сразу начала поиск покупателей на российский бизнес.
Поскольку уход западных брендов из ТЦ и ТРЦ болезненно воспринимается арендодателями, в сентябре H&M стала ответчиком по иску российских торговых центров к нескольким западным компаниям-арендаторам.
Фото на обложке: Psk Slayer / Unsplash
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