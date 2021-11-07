Названы лучшие валюты для хранения сбережений

Однако валютный портфель консервативного российского инвестора без доступа к финансовым рынкам довольно скуден — он предполагает рубль, доллар и евро в различных долях, рассказал он агентству «Прайм».

Эффективный портфель с возможностью включать в него наиболее выгодные валюты выглядит несколько иначе.

По словам Шульгина, наиболее оптимальны для хранения сбережений доллары и швейцарские франки. Он также упомянул российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат.

«Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют Emerging Markets. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — отметил Шульгин.

Он также добавил, что южнокорейская вона относится к числу консервативных валют, а значит она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка страны. Тайский бат, в свою очередь, зависит спекулятивного фактора. В Таиланде возможно укрепление экономики, так как планируется открытие границ для привитых иностранных граждан.

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