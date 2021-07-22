«Малый бизнес Москвы» начал прием заявок в HoReCa-акселератор. Основаная программа начнется 16 сентября. Это уже третий поток акселерационной программы, на первые два было подано более 100 заявок.

Акселератор нацелен на представителей гостиничного бизнеса, сфера туризма и общественного питания. Подать заявку на участие можно по ссылке до 1 сентября.

Основная программа начнется 16 сентября. В течение семи недель вместе с опытными наставниками участники будут прорабатывать стратегии развития бизнеса, а также инструменты борьбы с последствиями антиковидных мер, чтобы сохранить бизнес, сообщили в пресс-службе ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«С начала этого года были проведены два потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии. На участие в каждом из них было подано более 100 заявок. По итогам прохождения бизнес-акселераторов предприниматели смогли перестроить маркетинговую стратегию, разработать новую линейку продуктов и услуг, а также увеличить клиентскую базу и объемы продаж», – отметил Алексей Фурсин руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития, которому подведомственен «Малый бизнес Москвы».

Вне зависимости от одобрения заявки, всех участников, подавших ее, пригласят на вебинары по технике презентации и специфики работы над проектом во время прохождения акселератора.

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