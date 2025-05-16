«Магнит» подал заявку на регистрацию бренда «М Кухня» в цвете премиум-ритейлера «Азбука вкуса»

Компания собирается зарегистрировать новый бренд по классам МКТУ: 29, 30, 32, 35, 43. Речь идет о готовых блюдах, напитках, и услугах по их продаже и организации бизнеса.

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«Магнит» начал продажу собственной кулинарии под брендом «М Кухня» в 2022 году, писал Shopper's. Тогда логотип выглядел как белые буквы на черном фоне.

«Мы актуализируем дизайн ранее зарегистрированного бренда "М Кухня", поэтому подали заявку на регистрацию комбинированного товарного знака. Под брендом "М Кухня" компания развивает направление готовой еды в розничной сети», — заявили Русбейс в пресс-службе «Магнита».

В апреле генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский заявил, что «готовая еда является сильной стороной "Азбуки вкуса"» и этот опыт будет взят на вооружение.

«Эта экспертиза поможет улучшить и расширить предложение магазинов группы компаний "Магнит" в сегменте, который сегодня является самым быстрорастущим в ритейле», — сообщил Случевский. Его слова приводились в пресс-релизе, посвященном покупке сети.

Независимый пиар-консультант Денис Голдман уверен, что стиль нового логотипа явно отсылает к узнаваемому бренду премиального ритейлера — это позволяет использовать капитал бренда «Азбуки вкуса», не сохраняя сам магазин в привычном виде.

«Регистрация новой торговой марки выглядит как задел под запуск отдельного направления, и, скорее всего, речь идет о линейке готовой еды или продуктов повышенного качества. У "Азбуки вкуса" был значительный опыт в этой категории — от фреш-блюд до полуфабрикатов ресторанного уровня. Теперь "Магнит" может масштабировать этот опыт на свою широкую аудиторию, но уже под новой торговой маркой, чтобы не распылять основной бренд и сохранить премиальную подачу», — заявил консультант.

По словам Голдмана, в сети «Магнит», возможно, будет создан отдельный суббренд, под которым появится готовая продукция в высоком ценовом сегменте. Это потребует полноценной маркетинговой кампании: новый бренд нужно будет «привести в сознание» массового потребителя, подчеркнув его отличия — качество, свежесть, премиальность. Пиар-кампания, визуальное оформление, дегустации, возможно, использование бывших площадей или форматов «Азбуки вкуса» — все это может стать частью стратегии по выводу нового продукта, заключил эксперт.

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