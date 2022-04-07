«Абрау-Дюрсо» планирует построить еще 6 отелей в Краснодарском крае

Курорт «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае обзаведется еще шестью отелями на 950 номеров категории 4-5 звезд. Инвестиции в строительство оцениваются в 15 млрд рублей.
В новый проект войдут глэмпинг на берегу Черного моря, рестораны, аквакомплекс, активити-парк, клиника долголетия и другое, сообщили «Ведомости».
Строительство займет 6-7 лет. Первые объекты введут в эксплуатацию уже к концу 2022 года, в их числе отель Abrau Light. Компания не планирует привлекать сторонние сети для управления отелями, а займется этим сама на базе имеющегося центра туризма.
Замдиректора департамента стратегического консалтинга «Коллиерз интернешнл» Евгения Тучкова считает, что 15 млрд рублей может не хватить для строительства тотелей.
По ее словам, что бюджет проекта в итоге может увеличиться на 15–20% из-за его сложности. В частности, оздоровительная составляющая обычно более затратна и дольше окупается, отметила она.
В январе «Абрау-Дюрсо» создали бренд премиальной косметики Abrau Cosmetics. Производство запущено на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Продукция выпускается пока ограниченной серией и продается в наборах. Туда входят масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ.
Фото на обложке: Igor Stomakhin /
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