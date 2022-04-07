«Абрау-Дюрсо» планирует построить еще 6 отелей в Краснодарском крае

Замдиректора департамента стратегического консалтинга «Коллиерз интернешнл» Евгения Тучкова считает, что 15 млрд рублей может не хватить для строительства тотелей.

По ее словам, что бюджет проекта в итоге может увеличиться на 15–20% из-за его сложности. В частности, оздоровительная составляющая обычно более затратна и дольше окупается, отметила она.

В январе «Абрау-Дюрсо» создали бренд премиальной косметики Abrau Cosmetics. Производство запущено на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Продукция выпускается пока ограниченной серией и продается в наборах. Туда входят масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ.