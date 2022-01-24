Бизнес назвал самый привлекательный город для открытия гостиниц

Аналитики Cushman & Wakefield провели опрос среди 11 операторов, которые занимают 72% рынка сетевых гостиниц. Участники оценивали привлекательность открытия отелей в 20 российских городах по шкале от 1 до 10 баллов. Мини-отели не рассматривались, сообщил РБК.

Москва и Санкт-Петербург различаются по сегментам гостиниц, которые сейчас планируются к открытию. По данным компании, в столице около 45% номеров в заявленных и строящихся гостиницах — это самые высокие ценовые сегменты. В Петербурге новое предложение гораздо демократичнее: доля номеров в проектах высокой ценовой категории не превышает 1%.

В этом году лидер в рейтинге сменился из-за того, что рынок Москвы более затоварен и конкурентен по сравнению с северной столицей, отметили аналитики Cushman & Wakefield.

Замглавы компании Ales Capital Елена Алюшина, наоборот, уверена, что рынок Санкт-Петербурга уже насыщенный и конкурентный во всех сегментах. Она считает, что сейчас не лучшее время для новых вложений в открытие гостиниц в городе из-за растущей стоимости фондирования и строительных материалов.

В целом участники рынка согласны с результатами исследования, что Петербург — перспективное направление для развития. Они надеются, что доковидный уровень делового туризма в культурной столице восстановится в ближайшие два-три года.

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