Бизнес назвал самый привлекательный город для открытия гостиниц

Гостиничные операторы посчитали Санкт-Петербург самым привлекательным российским городом для открытия отелей. Город получил максимальную оценку — 10 баллов. На втором месте оказалась Москва, на третьем — Сочи.
Аналитики Cushman & Wakefield провели опрос среди 11 операторов, которые занимают 72% рынка сетевых гостиниц. Участники оценивали привлекательность открытия отелей в 20 российских городах по шкале от 1 до 10 баллов. Мини-отели не рассматривались, сообщил РБК.
Москва и Санкт-Петербург различаются по сегментам гостиниц, которые сейчас планируются к открытию. По данным компании, в столице около 45% номеров в заявленных и строящихся гостиницах — это самые высокие ценовые сегменты. В Петербурге новое предложение гораздо демократичнее: доля номеров в проектах высокой ценовой категории не превышает 1%.
В этом году лидер в рейтинге сменился из-за того, что рынок Москвы более затоварен и конкурентен по сравнению с северной столицей, отметили аналитики Cushman & Wakefield.
Замглавы компании Ales Capital Елена Алюшина, наоборот, уверена, что рынок Санкт-Петербурга уже насыщенный и конкурентный во всех сегментах. Она считает, что сейчас не лучшее время для новых вложений в открытие гостиниц в городе из-за растущей стоимости фондирования и строительных материалов.
В целом участники рынка согласны с результатами исследования, что Петербург — перспективное направление для развития. Они надеются, что доковидный уровень делового туризма в культурной столице восстановится в ближайшие два-три года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Sompetch Khanakornpratip /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
- 2 Названы экономически успешные регионы России
- 3 Как в Москве и области сдать официально ПЦР-тест на COVID-19 на дому по цене от 999 рублей
- 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022