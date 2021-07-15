Банк «Хоум Кредит»предложил особые кредиты вакцинированным клиентам

Российский Банк «Хоум Кредит» предложил сниженную процентную ставку по кредиту наличными. Чтобы ее получить, клиентам нужно пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом RB сообщает пресс-служба банка.

Ставка по кредиту наличными в Банке «Хоум Кредит» может быть снижена на один процентный пункт в первые полгода после заключения договора. Для этого клиенту нужно выполнить условия акции и вносить платежи по графику. И тогда банк зачислит разницу между переплаченными процентами на его счет.

Согласно условиям акции, кредитный договор должен быть оформлен на срок от 15 месяцев в период с 15 июля по 15 августа 2021 года. До окончания этого срока клиент предоставляет сертификат о вакцинации против Covid-19. Он может привезти сертификат в офис Банка «Хоум Кредит» во время оформления договора. Еще один вариант — прислать электронный документ через чат кредитной организации на сайте или в мобильном приложении. При этом дата вакцинации не важна, подчеркнули в пресс-службе компании.

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