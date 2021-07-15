Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк «Хоум Кредит»предложил особые кредиты вакцинированным клиентам

Новости
Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Российский Банк «Хоум Кредит» предложил сниженную процентную ставку по кредиту наличными. Чтобы ее получить, клиентам нужно пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом RB сообщает пресс-служба банка.

Банк «Хоум Кредит»предложил особые кредиты вакцинированным клиентам

Ставка по кредиту наличными в Банке «Хоум Кредит» может быть снижена на один процентный пункт в первые полгода после заключения договора. Для этого клиенту нужно выполнить условия акции и вносить платежи по графику. И тогда банк зачислит разницу между переплаченными процентами на его счет.

Согласно условиям акции, кредитный договор должен быть оформлен на срок от 15 месяцев в период с 15 июля по 15 августа 2021 года. До окончания этого срока клиент предоставляет сертификат о вакцинации против Covid-19. Он может привезти сертификат в офис Банка «Хоум Кредит» во время оформления договора. Еще один вариант — прислать электронный документ через чат кредитной организации на сайте или в мобильном приложении. При этом дата вакцинации не важна, подчеркнули в пресс-службе компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Поставьте себе тату о пробитом дне»: представители бизнеса и клиенты не оценили юмор Delivery Club
  2. 2 «Это единственный способ побороть эпидемию»: мнения представителей крупного бизнеса о вакцинации
  3. 3 «За» и «против» вакцинации от коронавируса. Какую сторону принять?

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

16 июля 2021

Whoosh Mobility Hack

18 июля 2021

StartHub.Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ