Российские семьи назвали необходимый минимум дохода в пандемию

Российским семьям, чтобы свести концы с концами, нужно около 61 тысячи руб. — на 2,5 тысячи больше, чем два года назад. Без финансовых затруднений живет около четверти семей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата за прошлый год. Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года во всех регионах страны с охватом более 100 тысяч домохозяйств, пишет РБК.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?».

Самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми (80,9 тысячи руб.) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в России сейчас составляет 11,65 тысячи руб. на человека.

Те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

Так, по итогам опроса, 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства. Еще 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

Исследование, отмечает РБК, репрезентативно для всех частных домохозяйств России, единицей анализа является домохозяйство (которое может состоять и из одного человека). Надежный ответ на вопрос, сколько всего в России домохозяйств, может дать только общенациональная перепись населения. Предыдущая перепись 2010 года показала, что в России 54,6 млн частных домохозяйств.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: fizkes/Shutterstock