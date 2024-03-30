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Сайт компании HP c доменом ru теперь автоматически открывает казахстанскую версию

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания-производитель офисной техники Hewlett-Packard (HP) включила автоматическую переадресацию с сайта hp.ru на казахстанский портал с русскоязычной информацией о товарах, способах заказа, ремонта и пр. Сайт предоставляет возможность скачать драйвера, найти авторизованные центры, но в контактных данных производителя теперь отсутствует информация об адресах офисов и сервисах в РФ.

Сайт компании HP c доменом ru теперь автоматически открывает казахстанскую версию
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Российские СМИ, обратившие внимание на это изменение (Mash, Сnews, Sostav и др.), считают это последвательным шагом компании, которая планомерно сворачивает свою деятельность в России. Первые заявления об этом прозвучали еще в 2022 году, а по факту процесс ликвидации «ЭйчПи Инк» (российской «дочки» HP) стартовал в ноябре 2023 года.

Примерно за неделю до изменений в работе сайта Hewlett-Packard негласно приостановил и всю операционную деятельность — в России не только недоступны контактные данные техподдержки и офисов, но и фактически остановлена их работа. По некоторым данным, последние поставки HP в РФ датируются февралем.

Фото на обложке: Unsplash

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