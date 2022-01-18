Власти предложили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

Минцифры предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах. Экспериментальная партия составит 50 тыс. локализованных устройств. Их планируется произвести до конца 2022 года.

На заседании с зарубежными производителями электроники 15 декабря 2021 года Минцифры предложило ООО «Леново Глобал Технолоджи Раша» выпустить партию ноутбуков, которые будут работать на процессорах «Байкал Электроникс», сообщил «Коммерсантъ».

В Lenovo выразили готовность обсуждать повышение темпов локализации производства техники, в том числе за счет применения российских процессоров, следует из протокала заседания.

Предложения «локализации продукции потребительского рынка вычислительной техники на территории России» выдвигались также HP и Acer.

В Минцифры сообщили, что промышленное производство ноутбуков запланировано на 2023 год. При этом зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой. Зарубежные производители используют в том числе процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются и в РФ, отметили в министерстве.

В Lenovo и HP считают, что пока рано говорить о конкретных шагах в этом направлении. Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко подтвердил, что компания изучает возможности локализации производства продукции в РФ.

Минцифры планирует в ближайшее время обсудить экспертимент с представителями отечественных операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей.

По данным ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, речь идет о закупке 50 тыс. отечественных процессоров разных производителей, из которых около 10 тыс. планирует приобрести HP, остальная часть распределена между Lenovo и Acer.

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