Стартапы из сферы образовательных и HR-технологий выступят на демо-дне онлайн

6 ноября состоится демо-день акселератора от HR&ED-tech и Baltic Sandbox. Выпускники программы представят свои технологические проекты из области HR и образования, а эксперты выберут стартапы, которые получат финансирование. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.
Акселерационную программу прошли девять проектов:
- Billy App — бот для мотивации персонала с использованием технологий блокчейна.
- Vectorly — сервис для развития сотрудников с помощью командной аналитики, досок навыков и целей и других инструментов.
- BeSavvy — платформа с юридическими онлайн-курсами.
- HintEd — сервис для создания интерактивных инструкций, которые помогут сотрудникам и клиентам изучить продукт.
- Hirio — сервис автоматизации массового подбора персонала с искусственным интеллектом.
- Click-Storm — платформа для организации киберспортивных турниров и подготовки к соревнованиям.
- HRbox — платформа для автоматизации работы HR-специалистов.
- Friday — бот, который помогает сотрудникам общаться по видеосвязи, в соцсетях и мессенджерах с возможностью настраивать сценарии.
- Lucky Carrot — система для мотивации, вовлечения и поощрения персонала с аналитикой.
Демо-день пройдет на английском языке. Стартапы выступят с пятиминутными питчами перед инвесторами, представителями бизнеса и другими гостями. Все желающие смогут задать вопросы командам онлайн. Самые перспективные проекты получат финансирование — по словам организаторов, общий фонд составляет $200 тыс.
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock
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