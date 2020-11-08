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Стартапы из сферы образовательных и HR-технологий выступят на демо-дне онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6 ноября состоится демо-день акселератора от HR&ED-tech и Baltic Sandbox. Выпускники программы представят свои технологические проекты из области HR и образования, а эксперты выберут стартапы, которые получат финансирование. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.

Стартапы из сферы образовательных и HR-технологий выступят на демо-дне онлайн

Акселерационную программу прошли девять проектов:

  1. Billy App — бот для мотивации персонала с использованием технологий блокчейна.
  2. Vectorly — сервис для развития сотрудников с помощью командной аналитики, досок навыков и целей и других инструментов.
  3. BeSavvy — платформа с юридическими онлайн-курсами.
  4. HintEd — сервис для создания интерактивных инструкций, которые помогут сотрудникам и клиентам изучить продукт.
  5. Hirio — сервис автоматизации массового подбора персонала с искусственным интеллектом.
  6. Click-Storm — платформа для организации киберспортивных турниров и подготовки к соревнованиям.
  7. HRbox — платформа для автоматизации работы HR-специалистов.
  8. Friday — бот, который помогает сотрудникам общаться по видеосвязи, в соцсетях и мессенджерах с возможностью настраивать сценарии.
  9. Lucky Carrot — система для мотивации, вовлечения и поощрения персонала с аналитикой.

Демо-день пройдет на английском языке. Стартапы выступят с пятиминутными питчами перед инвесторами, представителями бизнеса и другими гостями. Все желающие смогут задать вопросы командам онлайн. Самые перспективные проекты получат финансирование — по словам организаторов, общий фонд составляет $200 тыс.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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