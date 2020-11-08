6 ноября состоится демо-день акселератора от HR&ED-tech и Baltic Sandbox. Выпускники программы представят свои технологические проекты из области HR и образования, а эксперты выберут стартапы, которые получат финансирование. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.

Стартапы из сферы образовательных и HR-технологий выступят на демо-дне онлайн