Переход HR на электронный документооборот продлили на 4 месяца

Эксперимент по переводу кадрового документооборота в цифровой вид продлен до конца июля 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда о предварительных итогах эксперимента.

В качестве участников пилотного проекта были заявлены такие работодатели, как «Российские железные дороги», «Сбербанк России», «СКБ Контур», «Мобильные ТелеСистемы», «Яндекс», «МегаФон», «Вайлдберриз» и другие, всего около 400 компаний-участников и около миллиона сотрудников.

Пилот стартовал 1 апреля 2020 года. В опытном режиме участники использовали возможности портала «Работа в России» или собственные информационные системы.

Эксперимент Минтруда должен был завершиться 31 марта 2021 года, но отработать технологию, которая позволит сделать проект массовым, не удалось, уточняет издание. Решение о продлении эксперимента связано с проблемами, с которыми столкнулись кадровики.

Например, отсутствуют единые форматы электронных кадровых документов, есть сложности с процедурой увольнения, привлечением кадровых специалистов на аутсорсе, также не разработаны требования к хранению данных. Продление эксперимента еще на 4 месяца позволит устранить обнаруженные проблемы, считают в министерстве.