Рекрутеры назвали самые популярные HR-стратегии российских компаний

Большинство работодателей в России сделали ставку на повышение лояльности персонала при реализации своей HR-стратегии. При этом лишь каждый четвертый бизнес в стране в качестве главного элемента стратегии ставит привлечение новых сотрудников.

Самые популярные HR-стратегии в России выявили аналитики TalentTech. Для этого они провели исследование среди более чем 500 представителей малого, среднего и крупного бизнеса из разных отраслей экономики.

Самый популярной стратегией по работе с персоналом в 2022 году станет повышение его лояльности и вовлеченности в бизнес-процессы – об этом заявили 47% респондентов. Работодатели будут анализировать работу сотрудников, проводить опросы, чтобы вовремя выявить проблемы и решить их.

30% опрошенных придерживаются стратегии взращивания звезд внутри компании. Для этого бизнес составляет индивидуальные планы развития сотрудников и формирует кадровый резерв.

«Все это помогает, с одной стороны, удержать лучших сотрудников, с другой – сократить затраты на поиск подходящих кандидатов на топовые вакансии», – отметили авторы исследования.

Если в 2021 году стратегия по привлечению новых сотрудников в компанию была едва ли не самой популярной, то в следующем году ее будут придерживаться всего 23% работодателей. В основном снижение актуальности этой стратегии связано с недостатком квалифицированных кадров на рынке труда.

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