90% российских компаний столкнулись в этом году с кадровым голодом

9 из 10 российских компаний столкнулись в этом году с кадровым голодом. По данным исследования TalentTech, причиной для этого стали в частности нехватка на рынке подходящих кандидатов, а также отказ уже утвержденных кандидатов от предложенной им работы.
Согласно исследованию TalentTech, меньше всего проблема дефицита кадров затронула малый бизнес – каждый десятый его представитель даже ощутил наплыв кандидатов. Средний бизнес в основном столкнулся с проблемой отказа кандидатов от уже предложенной работы. Крупным же компаниям было сложно найти подходящих на должность кандидатов.
Главными HR-проблемами в 2021 году, с которыми столкнулись российские работодатели, стали:
- отсутствие на рынке подходящих кандидатов (63%);
- непринятые офферы о работе (40%);
- работа конкурентов по переманиванию сотрудников (32%).
Вцелом 90% российских работодателей испытали в текущего году кадровый голод. Только 5% заявили, что найм сотрудников был стабильным.
В исследовании TalentTech приняли участие 536 работодателей. 35% из них – малый бизнес, 24% – средний, 41% – крупный. Респондентам выступили представители разных отраслей экономики, в том числе автомобилестроения, медицины, финансов, ритейла.
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Фото на обложке: etonastenka /
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