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90% российских компаний столкнулись в этом году с кадровым голодом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

9 из 10 российских компаний столкнулись в этом году с кадровым голодом. По данным исследования TalentTech, причиной для этого стали в частности нехватка на рынке подходящих кандидатов, а также отказ уже утвержденных кандидатов от предложенной им работы.

90% российских компаний столкнулись в этом году с кадровым голодом

Согласно исследованию TalentTech, меньше всего проблема дефицита кадров затронула малый бизнес – каждый десятый его представитель даже ощутил наплыв кандидатов. Средний бизнес в основном столкнулся с проблемой отказа кандидатов от уже предложенной работы. Крупным же компаниям было сложно найти подходящих на должность кандидатов.

Главными HR-проблемами в 2021 году, с которыми столкнулись российские работодатели, стали:

  • отсутствие на рынке подходящих кандидатов (63%);
  • непринятые офферы о работе (40%);
  • работа конкурентов по переманиванию сотрудников (32%).

Вцелом 90% российских работодателей испытали в текущего году кадровый голод. Только 5% заявили, что найм сотрудников был стабильным.

В исследовании TalentTech приняли участие 536 работодателей. 35% из них – малый бизнес, 24% – средний, 41% – крупный. Респондентам выступили представители разных отраслей экономики, в том числе автомобилестроения, медицины, финансов, ритейла.

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Фото на обложке: etonastenka / Shutterstock

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