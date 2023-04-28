Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Еще одна крупная компания начала разрабатывать собственный аналог ChatGPT

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Еще одна крупная IT-компания начала работу над созданием собственного аналога ChatGPT. Huawei подала в китайское патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака NetGPT. Ранее компания заявила, что не будет интегрировать ChatGPT в свои продукты.

Еще одна крупная компания начала разрабатывать собственный аналог ChatGPT

Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei обратился в патентное бюро за регистрацией товарного знака NetGPT, пишет Gizmochina. Компания планирует разработать собственный аналог нейросети ChatGPT и составить конкуренцию OpenAI.

Подробности разработки в заявке не описаны, но товарный знак NetGPT относится к классу, который предполагает регистрацию научных инструментов.

Ранее Huawei заявила, что не планирует интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои продукты.

О разработке собственных аналогов популярной нейросети ChatGPT объявили многие мировые IT-компании. Работу над проектом начала китайская Tencent, Alibaba уже представила своего конкурента ChatGPT. Илон Маск тоже решил подключиться к гонке по обучению искусственного интеллекта. Собственную версию мультимодальной модели выпустил российский Сбербанк.

Фото на обложке: JPstock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  2. 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  3. 3 Повысить личную и профессиональную продуктивность: стартует практикум по использованию ChatGPT
  4. 4 Как человечество пожертвовало свои знания ИИ
  5. 5 Ответ OpenAI: ведущие проекты Китая в области ИИ
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

30 апреля 2023

Shell StartUp Engine UK

30 апреля 2023

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ