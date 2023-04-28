Еще одна крупная компания начала разрабатывать собственный аналог ChatGPT

Еще одна крупная IT-компания начала работу над созданием собственного аналога ChatGPT. Huawei подала в китайское патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака NetGPT. Ранее компания заявила, что не будет интегрировать ChatGPT в свои продукты.

Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei обратился в патентное бюро за регистрацией товарного знака NetGPT, пишет Gizmochina. Компания планирует разработать собственный аналог нейросети ChatGPT и составить конкуренцию OpenAI.

Подробности разработки в заявке не описаны, но товарный знак NetGPT относится к классу, который предполагает регистрацию научных инструментов.

Ранее Huawei заявила, что не планирует интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои продукты.

О разработке собственных аналогов популярной нейросети ChatGPT объявили многие мировые IT-компании. Работу над проектом начала китайская Tencent, Alibaba уже представила своего конкурента ChatGPT. Илон Маск тоже решил подключиться к гонке по обучению искусственного интеллекта. Собственную версию мультимодальной модели выпустил российский Сбербанк.

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