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Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 ноября 2021 года состоится крупнейшая в России programmatic-конференция Hybrid Conf 2021, на которой обсудят новые рекламные инструменты, технологии и тренды. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве

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В программе — обсуждение тем:

  • отмена 3rd-party cookies;
  • mobile ads;
  • IOS 14 и новые правила передачи данных;
  • влияние коронавируса на рекламный мир;
  • кейсы и антикейсы;
  • programmatic trends.

Среди спикеров:

  • Ольга Зборовская, RussOutdoor;
  • Яна Третьякова, Head of Brand Strategy; 
  • Роман Кобозев, Adtech Lead, OMD MarTech;
  • Анзор Куваев, CEO BYYD;
  • Владимир Худяков, CEO hybe.io и другие.

Подробная информация и билеты — на сайте

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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