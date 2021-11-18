Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве

Ирина Печёрская
30 ноября 2021 года состоится крупнейшая в России programmatic-конференция Hybrid Conf 2021, на которой обсудят новые рекламные инструменты, технологии и тренды. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате.
Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в МосквеИрина Печёрская
В программе — обсуждение тем:
- отмена 3rd-party cookies;
- mobile ads;
- IOS 14 и новые правила передачи данных;
- влияние коронавируса на рекламный мир;
- кейсы и антикейсы;
- programmatic trends.
Среди спикеров:
- Ольга Зборовская, RussOutdoor;
- Яна Третьякова, Head of Brand Strategy;
- Роман Кобозев, Adtech Lead, OMD MarTech;
- Анзор Куваев, CEO BYYD;
- Владимир Худяков, CEO hybe.io и другие.
Подробная информация и билеты — на сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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