30 ноября 2021 года состоится крупнейшая в России programmatic-конференция Hybrid Conf 2021, на которой обсудят новые рекламные инструменты, технологии и тренды. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве