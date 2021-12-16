Hyundai сделал дроида для дома, служб доставки и кинобизнеса

Hyundai Motor Group представил новый мобильный эксцентриковый дроид MobED (Mobile Eccentric Droid) – инновационную платформу для средств малой мобильности, созданную с применением передовых роботизированных технологий. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Робот-помощник MobED отличается прогрессивной компоновкой – плоский прямоугольный корпус размещен на четырех больших колесах с независимой подвеской, что обеспечивает оптимальную посадку и стабильность движения даже на неровных дорогах и поверхностях с уклоном. Это решение позволяет платформе перемещаться в сложных городских условиях благодаря возможности гибкой адаптации настроек колесной базы и углов поворота.

Варианты пременения робота-помощника MobED разнообразны

Длина MobED – 67 см, ширина – 60 см, высота – 33 см. Масса дроида составляет 50 кг. Его колесная база может увеличиваться до 65 см для сохранения максимальной устойчивости во время движения на высоких скоростях и сокращаться до 45 см при выполнении маневров на низких скоростях в более непростых условиях. Максимальная скорость MobED достигает 30 км/ч. Благодаря аккумулятору емкостью 2 кВт/ч робот способен работать на одном заряде в течение четырех часов.

«Мы разработали MobED для преодоления ограничений, существующих у нынешних роботов-помощников и сервисных роботов для крытых помещений, а также для максимального развития возможностей их использования в городах за счет значительного усовершенствования мобильности платформы в целом, – пояснил Хен Дон Чжин (Dong Jin Hyun), глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group. – Мы также планируем провести оценку того, каким образом потенциальные пользователи MobED будут дальше расширять свои потребности и применять этот тип технологий для их удовлетворения».

Дроид MobED оснащен инновационными технологическими решениями, включая системы прогрессивного эксцентрико-колесного привода (Eccentric Wheel Drive), высокотехнологичного управления, торможения и контроля высоты. Благодаря им робот способен адаптироваться к различным условиям и дорожным покрытиям, а также выбирать оптимальную позицию. Три мотора на каждом колесе обеспечивают надежную тягу и отточенную управляемость, параллельно регулируя общее положение кузова.

Новинка будет мобильна даже в ограниченном пространстве

Продуманная конструкция каждого колеса с отдельным двигателем и системой управления позволяет дроиду MobED вращаться на месте и двигаться в любом направлении. Система контроля, работающая на основе эксцентрикового механизма, стабилизирует положение робота, изменяя высоту каждого колеса в зависимости от окружающей поверхности. В свою очередь, 12-дюймовые пневматические шины помогают еще лучше проезжать неровности и гасить вибрации.

Колесная база дроида может увеличиваться с 45 до 65 см

Hyundai Motor Group ожидает, что благодаря адаптивности колесной базы, компактным размерам и высокой плавности хода платформы, новинка станет оптимальным технологическим решением для оборудования, задействованного в сферах доставки, сопровождения и киносъемок. Кроме того, за счет впечатляющей маневренности платформу можно использовать для сервисных роботов как в помещениях, так и на открытых площадках.

При масштабировании платформы, MobED можно будет эксплуатировать и как транспортное средство для лиц пожилого возраста или людей с ограниченными возможностями, а также в качестве детской коляски или решения для отдыха.

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Фото: Hyundai