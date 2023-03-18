Еврокомиссия: автомобили с ДВС не исчезнут в Европе с 2035 года

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рассказал, что после 2035 года в Европе сохранятся автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако новые машины будут с нулевым уровнем выбросов.

«С 2035 года автомобили, производимые в Европе, будут с нулевым уровнем выбросов. Это не означает, что других машин больше не будет. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут существовать, но новые автомобили не будут выделять CO2», — сообщил Тиммерманс в интервью La Repubblica.

Чиновник добавил, что Европа не перейдет на производство авто только с электрическими силовыми установками. По крайней мере, решение об этом останется за компаниями.

«Это не наш выбор. Мы лишь обозначили цель — нулевые выбросы. Остальное зависит от промышленности и цепочки поставок», — отметил политик.

В начале месяца Италия и Германия сорвали согласование о запрете ДВС в Евросоюзе с 2035 года. Сообщалось, что страны добивались исключения для электронного топлива по просьбе Ferrari и Porsche.

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