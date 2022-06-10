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Россияне назвали критерии идеального банка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне описали идеальный по их мнению банк. Согласно опросу, большинство жителей России считают главными критериями надежность кредитной организации и ее стремление обеспечить безопасность своих клиентов.

Россияне назвали критерии идеального банка

Не менее важной деталью совершенного банка респонденты назвали выгодность его предложений – привлекательность программы лояльности и условий картам оценивают 47% и 42% соответственно, следует из результатов опроса. Примерно столько же опрошенных считают одним из ключевых критериев удобство и понятность использования мобильного приложения.

Если клиент обращается в банк за дебетовой картой, то для него в первую очередь важно, чтобы условия по ней были привлекательными (52% ответов), а мобильное приложение – удобным (53%). 

В случае выбора банка для открытия вклада, респонденты будут ориентироваться прежде всего на величину процентной ставки и надежность – эти критерии назвали 70% участников опроса. Для 90% опрошенных, которые ищут банк для получения потребительского кредита, важнейшим фактором являются выгодные условия предложения.

Исследование методом анкетирования проводил банк «Синара» среди 1 тысячи россиян в возрасте от 30 до 55 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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