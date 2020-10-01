Частный инвестор и основатель венчурного фонда Altair Capital Игорь Рябенький написал книгу с советами для стартапов и бизнес-ангелов. В ней представлены интересные кейсы и подходы, а также возможные сложности и ошибки, которые встречаются в мире венчурных инвестиций. Об этом автор книги сообщает на своей странице в Facebook.

«Здесь же была задумка рассказать об интересных кейсах и подходах, своем опыте, изложить взгляды на те грабли, которые ждут как стартапы, так и инвесторов на пути к процветанию. Рабочим названием книги было: "Моя коллекция граблей и как постараться на них не наступать". Очевидно, книгу я так не назвал, но это получилась некая смесь венчурных кейсов», — пишет Рябенький.

Он добавляет, что в книге освещены часто встречающиеся аспекты венчурного бизнеса, в которых совершается много ошибок. В ней изложены полезные советы, сформулированные в том числе на базе опыта автора.

Книга называется «Легкий венчур: практическое пособие для начинающих ангелов и будущих единорогов». И ее уже можно заказать по предпродаже.

В сообщении отмечается, что среди всех тех, кто оформит покупку книги на предзаказе, будет разыграно 2 встречи с автором, а также шанс посотрудничать с Altair Capital.

«Мысль написать доступную книгу о венчуре посетила меня давно ... В итоге я собрал свои наброски, прикинул видение и так начался процесс ... Черновой вариант удалось закончить за полгода. Потом процесс притормозился из-за неразберихи этого года и работа оставалась в стороне ... В июне рукопись попала в издательство, прошла редактуру и, после длительных согласований иллюстраций и обложки, наконец, попала в типографию», — отмечает Рябенький.

Фото на обложке: iamnoonmai / Shutterstock