ИИ сделал проще соблюдение конфиденциальности данных

Исследование потенциала ИИ в навигации по сложностям конфиденциальности данных провел опытный разработчик под ником Tyingshoelaces, об этом он рассказал в статье для HackerNoon. Он сообщил о своем опыте интеграции нескольких инструментов ИИ в единую платформу.

Он начал использовать генеративный ИИ, чтобы сделать проще соблюдение конфиденциальности данных. Разработчик сфокусировался на запутанной паутине юридических норм и двусмысленностей, которые оказались связаны с конфиденциальностью данных.

Специалистом был разработан сложный инструмент, который может сканировать и анализировать веб-сайты, предназначенные для публичного доступа, на предмет соответствия глобальным нормам.

На примере использования ChatGPT для контроля качества контента и для «экономически эффективной обработки данных», его платформа смогла синтезировать и упростить сложные юридические требования.

Как он отметил, без трудностей не обошлось. Управление затратами и оптимизация производительности различных API стали серьезными препятствиями. Он также рассказал и о технических сложностях. С ними он столкнулся не только на этапе оптимизации процессов ввода-вывода, но в вопросе обеспечения точности данных в режиме реального времени.

Отметим, что в компаниях с помощью ИИ автоматизируют рутинные задачи, чтобы высвободить время сотрудников на более творческую и сложную работу, и планируют увеличивать количество делегируемых задач машине. RB.RU ранее рассказал, как получить максимум при использовании генеративных нейросетей.

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