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ИИ в разработке: нейросети уже пишут 8% кода в МТС, а к 2027 году их доля вырастет до 25%

Новости
Новости
Алина Алещенко
Алина Алещенко

Редактор RB.RU

Алина Алещенко

Крупные российские компании, такие как МТС, «Ростелеком», «Яндекс» и «Сбер», активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в процессы разработки ПО. По данным МТС, уже 8% строк кода в их системах генерируются с помощью ИИ, а к 2027 году эта доля увеличится до 25%. По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, это означает, что нейросети будут писать втрое больше кода, чем сейчас.

ИИ в разработке: нейросети уже пишут 8% кода в МТС, а к 2027 году их доля вырастет до 25%
  1. Новости

Эксперты подтверждают, что использование ИИ для написания кода становится глобальным трендом. На российском рынке ИИ уже берет на себя 5-10% рутинных задач, и эти показатели будут расти, отмечает технический директор HFLabs Никита Назаров. Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин считает, что к 2030 году 90% разработчиков будут использовать ИИ инструменты для создания и проверки кода. Пока, тем не менее, по словам экспертов, ИИ не способен создавать принципиально новое ПО, особенно в специализированных областях, таких как защита информации, где требуется человеческий контроль.

Роль разработчика трансформируется: ИИ берет на себя функции junior-а, автоматизируя рутинные задачи. Это позволяет программистам сосредоточиться на более сложных аспектах работы, превращая их из «кодеров» в «архитекторов решений», отмечает Алексей Борщов из Just AI.

Однако код, сгенерированный ИИ, далек от совершенства. Он может содержать уязвимости и ошибки, требующие серьезной отладки. Как подчеркивает партнер Y Combinator Диана Ху, разработчикам по-прежнему необходимо уметь читать код и находить ошибки. Кроме того, ИИ не всегда понимает нюансы проектов, что увеличивает риск ошибок и утечек данных.

На рынке уже существуют решения на базе ИИ, которые направлены на помощь разработчикам. Так, у МТС это DevX-платформа для ускорения разработки, а также ИИ-ассистент Kodify, который увеличивает скорость написания кода до 55%. «Ростелеком» использует собственного ИИ-помощника Василиса, а «Яндекс» — SourceCraft Code Assistant, поддерживающий более 30 языков программирования. «Сбер» активно внедряет GigaChat и GigaCode, которые уже используют тысячи разработчиков.

ИИ становится неотъемлемой частью разработки, но полное замещение программистов маловероятно: вопросы безопасности и контроля качества по-прежнему требуют человеческого участия.

Фото на обложке: pixabay.com

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