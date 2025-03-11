ИИ в разработке: нейросети уже пишут 8% кода в МТС, а к 2027 году их доля вырастет до 25%

Крупные российские компании, такие как МТС, «Ростелеком», «Яндекс» и «Сбер», активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в процессы разработки ПО. По данным МТС, уже 8% строк кода в их системах генерируются с помощью ИИ, а к 2027 году эта доля увеличится до 25%. По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, это означает, что нейросети будут писать втрое больше кода, чем сейчас.

Эксперты подтверждают, что использование ИИ для написания кода становится глобальным трендом. На российском рынке ИИ уже берет на себя 5-10% рутинных задач, и эти показатели будут расти, отмечает технический директор HFLabs Никита Назаров. Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин считает, что к 2030 году 90% разработчиков будут использовать ИИ инструменты для создания и проверки кода. Пока, тем не менее, по словам экспертов, ИИ не способен создавать принципиально новое ПО, особенно в специализированных областях, таких как защита информации, где требуется человеческий контроль.

Роль разработчика трансформируется: ИИ берет на себя функции junior-а, автоматизируя рутинные задачи. Это позволяет программистам сосредоточиться на более сложных аспектах работы, превращая их из «кодеров» в «архитекторов решений», отмечает Алексей Борщов из Just AI.

Однако код, сгенерированный ИИ, далек от совершенства. Он может содержать уязвимости и ошибки, требующие серьезной отладки. Как подчеркивает партнер Y Combinator Диана Ху, разработчикам по-прежнему необходимо уметь читать код и находить ошибки. Кроме того, ИИ не всегда понимает нюансы проектов, что увеличивает риск ошибок и утечек данных.

На рынке уже существуют решения на базе ИИ, которые направлены на помощь разработчикам. Так, у МТС это DevX-платформа для ускорения разработки, а также ИИ-ассистент Kodify, который увеличивает скорость написания кода до 55%. «Ростелеком» использует собственного ИИ-помощника Василиса, а «Яндекс» — SourceCraft Code Assistant, поддерживающий более 30 языков программирования. «Сбер» активно внедряет GigaChat и GigaCode, которые уже используют тысячи разработчиков.

ИИ становится неотъемлемой частью разработки, но полное замещение программистов маловероятно: вопросы безопасности и контроля качества по-прежнему требуют человеческого участия.

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