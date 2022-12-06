Инвесторы впервые в истории вывели с ИИС больше, чем внесли

Впервые с момента создания института индивидуальных инвестиционных счетов в 2015 году инвесторы вывели с них больше, чем внесли. Отток средств с ИИС по итогам третьего квартала текущего года составил 4 млрд рублей.

Общий объем портфелей индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в третьем квартале 2022 года снизился до 395 млрд рублей, сообщил в своем обзоре Банк России. Показатель упал за счет переоценки стоимости акций российских эмитентов и вывода средств клиентами со счетов.

В третьем квартале совокупный объем выведенных с ИИС средств впервые в истории института этих счетов превысил объем внесенных на них средств, отметил регулятор. Институт ИИС был создан в 2015 году.

К концу третьего квартала число зарегистрированных ИИС составляло 5,1 млн, увеличившись за квартал на 1%. Рост произошел благодаря открытию новый брокерских счетов.

Количество индивидуальных счетов по доверительному управлению снизилось второй квартал подряд, в том числе из-за текущей неактуальности основных инвестиционных стратегий и интересу инвесторов к краткосрочным вложениям.

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