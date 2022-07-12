IKEA открыла электронную очередь на сайте

IKEA уходит из России и перед этим объявила о проведении онлайн-распродажи. Пользователи ждут ее начала с 5 июля.

На сайте IKEA открылась электронная очередь. Компания обещает вернуть пользователей на сайт ikea.ru «как только это будет возможно».

При переходе на сайт ритейлера пользовали попадают на «страницу ожидания» и получают сообщение о том, что «находятся в автоматической очереди».

«Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — говорится в уведомлении.

Магазины ритейлера в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране. 5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.

8 июля появилось еще одно сообщение о приостановке онлайн-распродажи, ритейлер сообщал, что «обрабатывает принятые заказы». Открыть продажи компания обещала после выходных 9–10 июля.

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