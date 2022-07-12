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IKEA открыла электронную очередь на сайте

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На сайте IKEA открылась электронная очередь. Компания обещает вернуть пользователей на сайт ikea.ru «как только это будет возможно».

IKEA уходит из России и перед этим объявила о проведении онлайн-распродажи. Пользователи ждут ее начала с 5 июля. 

IKEA открыла электронную очередь на сайте

При переходе на сайт ритейлера пользовали попадают на «страницу ожидания» и получают сообщение о том, что «находятся в автоматической очереди».

«Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — говорится в уведомлении.

Магазины ритейлера в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране. 5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.

8 июля появилось еще одно сообщение о приостановке онлайн-распродажи, ритейлер сообщал, что «обрабатывает принятые заказы». Открыть продажи компания обещала после выходных 9–10 июля.

Фото на обложке: Unsplash

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