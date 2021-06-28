Москвичи смогут заказать доставку продуктов IKEA

Шведская торговая сеть IKEA запустила доставку продуктов питания в России с помощью «Сбермаркета». Покупатели смогут купить около 80 товаров при минимальной сумме заказа 1000 рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Пока доставка продуктов работает в тестовом режиме и доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД. До конца июля сервис планируют запустить в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре.
Кроме этого, в июле планируется запуск готовых блюд IKEA. Их будут доставлять из магазинов «ИКЕА Сити Мозаика», «ИКЕА Дыбенко», «ИКЕА Адыгея-Кубань» и «ИКЕА Самара». Тестовый период продлится до конца марта 2022 года, затем в компании примут решение о расширении сервиса.
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Фото: Nina Firsova/Shutterstock
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