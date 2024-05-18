Признание сделки IKEA по выводу средств из РФ ничтожной может стать прецедентом

В конце апреля Арбитражный суд Московской области признал ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 млрд рублей из-за редко применяющегося основания, а сделку — «противной основам правопорядка или нравственности». Ранее детали судебного разбирательства не разглашались и стали известны только сейчас. А 16 мая суд обязал ООО «Торг» (российская структура IKEA) вернуть указанную сумму в доход РФ. Юристы опасаются, что подобные решения могут стать прецедентом.
На ставшие доступными материалы дела обратил внимание «Коммерсант». Издание напомнило ход разбирательств: после ухода IKEA из РФ запасы компании выкупил «Яндекс» в лице ООО «Маркет.Трейд»), выплатив сумму ирландской Fami Limited, которой «Торг» был должен 8,1 млрд рублей с 2020 года.
ФНС сочла это незаконным выводом средств «в обход президентского указа» о специальных экономических мерах, подала иск в целью «защиты публичного интереса» от «сомнительных финансовых операций» в виде «ничтожных» сделок с редко применяющимися основаниями, и 25 апреля он был удовлетворен.
Решение суда, в свою очередь, позволило потребовать от «действовавшего умышленно» ответчика возмещения средств в бюджет страны (это допустимо «в предусмотренных законом случаях»).
И хотя «Торг» настаивает, что платеж на 12,9 млрд рублей «не использовался для погашения договора займа с Fami», решение все ж было вынесено против компании. Это беспокоит юристов, поскольку распространение такой тактики суда может привести к изъятию средств по сути по любым сделкам, если их признать ничтожными.
«Это решение может стать опасным прецедентом, который позволит широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства», — цитирует «Ъ» управляющего партнера АБ «Бартолиус» Юлия Тая.
Эксперт также напомнил, что гражданская коллегия Верховного суда РФ обязывает суд при изъятии средств в доход государства по антисоциальной сделке указывать конкретный закон, дающий на то основания, и как раз такого указания в решении по делу IKEA нет. По этой причине Тай надеется, что ВС отменит решение.
В IKEA процесс разбирательства подтвердили и уточнили, что у компании есть право подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в течение месяца. ФНС и «Яндекс Маркет» ситуацию не комментируют.
Фото на обложке: Unsplash
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