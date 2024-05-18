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Признание сделки IKEA по выводу средств из РФ ничтожной может стать прецедентом

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В конце апреля Арбитражный суд Московской области признал ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 млрд рублей из-за редко применяющегося основания, а сделку — «противной основам правопорядка или нравственности». Ранее детали судебного разбирательства не разглашались и стали известны только сейчас. А 16 мая суд обязал ООО «Торг» (российская структура IKEA) вернуть указанную сумму в доход РФ. Юристы опасаются, что подобные решения могут стать прецедентом.

Признание сделки IKEA по выводу средств из РФ ничтожной может стать прецедентом

На ставшие доступными материалы дела обратил внимание «Коммерсант». Издание напомнило ход разбирательств: после ухода IKEA из РФ запасы компании выкупил «Яндекс» в лице ООО «Маркет.Трейд»), выплатив сумму ирландской Fami Limited, которой «Торг» был должен 8,1 млрд рублей с 2020 года.

ФНС сочла это незаконным выводом средств «в обход президентского указа» о специальных экономических мерах, подала иск в целью «защиты публичного интереса» от «сомнительных финансовых операций» в виде «ничтожных» сделок с редко применяющимися основаниями, и 25 апреля он был удовлетворен.

Решение суда, в свою очередь, позволило потребовать от «действовавшего умышленно» ответчика возмещения средств в бюджет страны (это допустимо «в предусмотренных законом случаях»).

И хотя «Торг» настаивает, что платеж на 12,9 млрд рублей «не использовался для погашения договора займа с Fami», решение все ж было вынесено против компании. Это беспокоит юристов, поскольку распространение такой тактики суда может привести к изъятию средств по сути по любым сделкам, если их признать ничтожными.

«Это решение может стать опасным прецедентом, который позволит широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства», — цитирует «Ъ» управляющего партнера АБ «Бартолиус» Юлия Тая.

Эксперт также напомнил, что гражданская коллегия Верховного суда РФ обязывает суд при изъятии средств в доход государства по антисоциальной сделке указывать конкретный закон, дающий на то основания, и как раз такого указания в решении по делу IKEA нет. По этой причине Тай надеется, что ВС отменит решение.

В IKEA процесс разбирательства подтвердили и уточнили, что у компании есть право подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в течение месяца. ФНС и «Яндекс Маркет» ситуацию не комментируют.

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Фото на обложке: Unsplash

 

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