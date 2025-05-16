Поступление штрафов от водителей-нарушителей в казну увеличится в восемь раз

Законотворческие изменения, вступившие в силу с 1 января, значительно увеличили вилку штрафов за превышение скорости с 750 до 7500 рублей. Более того, в системе льготной оплаты штрафов также были внесены изменения, что скажется на доле поступлений в бюджет.

Из новых условий следует, что 25% собранных штрафов будут направлены в федеральный бюджет, в отличие от прежней системы, где все средства оставались на уровне регионов. Данные меры вызваны потребностью в развитии дорожной инфраструктуры и установке новых камер. При этом, как отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, реальное влияние на федеральный бюджет минимально, поскольку основные суммы от штрафов остаются в распоряжении субъектов Федерации, где были наложены наказания.

Внимание ГИБДД приковано в том числе к водителям электровелосипедов. В феврале в ГУ МВД по Москве сообщили о более 4 тыс. штрафов, выписанных с начала года курьерам, управляющих данным видом транспорта.

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