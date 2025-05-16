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Поступление штрафов от водителей-нарушителей в казну увеличится в восемь раз

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Министерство финансов скорректировало прогноз поступлений от штрафов водителей за нарушения правил дорожного движения, ожидая увеличение суммы до 52,8 млрд рублей вместо ранее запланированных 6,4 млрд, сообщают «Ведомости».

Поступление штрафов от водителей-нарушителей в казну увеличится в восемь раз
  1. Новости

Законотворческие изменения, вступившие в силу с 1 января, значительно увеличили вилку штрафов за превышение скорости с 750 до 7500 рублей. Более того, в системе льготной оплаты штрафов также были внесены изменения, что скажется на доле поступлений в бюджет.

Из новых условий следует, что 25% собранных штрафов будут направлены в федеральный бюджет, в отличие от прежней системы, где все средства оставались на уровне регионов. Данные меры вызваны потребностью в развитии дорожной инфраструктуры и установке новых камер. При этом, как отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, реальное влияние на федеральный бюджет минимально, поскольку основные суммы от штрафов остаются в распоряжении субъектов Федерации, где были наложены наказания.

  • Внимание ГИБДД приковано в том числе к водителям электровелосипедов. В феврале в ГУ МВД по Москве сообщили о более 4 тыс. штрафов, выписанных с начала года курьерам, управляющих данным видом транспорта.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

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