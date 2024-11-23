Маск предрек США банкротство, задумался о покупке телеканала и вновь стал самым богатым в мире

«В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству», — написал владелец Tesla и SpaceX Илон Маск на своей страничке в X . В той же социальной сети он продемонстрировал активный интерес к предложению Дональда Трампа–младшего о покупке телеканала MSNBC.

Пророчеством банкротства Маска ответил на информацию Департамента эффективности государственного управления (DOGE) о состоянии бюджета США. В посте констатировали, что в 2023 году правительство потратило $6,16 трлн, хотя налогов поступило лишь $4,47 трлн.

Сегодня за комментариями Илона Маска следят даже более пристально, чем раньше, поскольку Дональд Трамп действительно назначил его одним из руководителей DOGE, как некогда упоминал. Миллиардер, таким образом, стал влиятельной фигурой не только в бизнесе, но и в политике. От него ожидают сокращения бюджета страны и реформы всей сети федеральных агентств.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает столь сильные позиции Маска в новом правительстве «неслыханным вызовом», хотя называть его большей угрозой, чем Трамп не стала.

«Политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами. <...> И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — объясняет она свою позиции в интервью Der Spiegel.

Предприниматель, по данным Bloomberg, ощутимо выиграл от политических перестановок. За год его состояние выросло почти на $120 млрд, пик роста его акций пришелся на период выборов в США (с 4 ноября акций Tesla Inc приросли на 45%, например). В итоге Маск побил собственный же рекорд и возглавил список богатейших людей мира с состоянием $347,8 млрд (предыдущий максимум был $340,4 млрд).

На фоне такого роста Маск открыт новым предложениям. Так, например, он откровенного заинтересовался предложением сына Дональда Трампа о покупке телеканала MSNBC. В ответ на шутливое «Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль», он уточнил стоимость и намекнул, что может прийти в офис «с раковиной» (так он некогда заходил и в офис к Twitter).

Идиллия отношений Трампа и Маска, впрочем, может оказаться под угрозой, ведь у политика и бизнесмена есть один камень преткновения — Китай. Известно, что мама Илона, 76-летняя Мэй Маск, — одна из икон стиля в КНР, как пишет Bloomberg. Да и сам Маск заинтересован в бизнесе этой страны, ведь тут размещен завод Tesla. И компания намерена укреплять связи с КНР, как сообщил ее лидер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.