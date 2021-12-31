IKEA повысит цены на 9% из-за проблем с транспортировкой и поставками сырья

IKEA поднимет цены по всему миру в среднем на 9% из-за роста затрат на транспортировку и сырье, сообщила пресс-служба Ingka Group, материнской компании IKEA.
Наибольший рост затрат на транспортировку и закупки ощущается в Северной Америке и Европе. По прогнозу компании, в 2022 году ситуация не улучшится.
«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, нам приходится перекладывать часть этих возросших затрат на наших клиентов», — отметил менеджер по розничным продажам IKEA Толга Онджю
Цены будут расти на всех рынках. Средний прирост составит около 9% с различиями в разных странах с учетом локальной инфляции, а также проблем с сырьевыми товарами и цепочками поставок.
Компания пошла на этот шаг, чтобы сохранить конкурентоспособность и устойчивость, отметил Онджю. «Мы инвестируем большую часть нашей чистой прибыли обратно в бизнес, чтобы поддерживать цены как можно ниже, особенно в самом низком ценовом диапазоне», — сообщил он.
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Фото на обложке: PhuchayHYBRID /
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