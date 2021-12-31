Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA повысит цены на 9% из-за проблем с транспортировкой и поставками сырья

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

IKEA поднимет цены по всему миру в среднем на 9% из-за роста затрат на транспортировку и сырье, сообщила пресс-служба Ingka Group, материнской компании IKEA.

IKEA повысит цены на 9% из-за проблем с транспортировкой и поставками сырья

Наибольший рост затрат на транспортировку и закупки ощущается в Северной Америке и Европе. По прогнозу компании, в 2022 году ситуация не улучшится.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, нам приходится перекладывать часть этих возросших затрат на наших клиентов», — отметил менеджер по розничным продажам IKEA Толга Онджю

Цены будут расти на всех рынках. Средний прирост составит около 9% с различиями в разных странах с учетом локальной инфляции, а также проблем с сырьевыми товарами и цепочками поставок.

Компания пошла на этот шаг, чтобы сохранить конкурентоспособность и устойчивость, отметил Онджю. «Мы инвестируем большую часть нашей чистой прибыли обратно в бизнес, чтобы поддерживать цены как можно ниже, особенно в самом низком ценовом диапазоне», — сообщил он.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: PhuchayHYBRID / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  2. 2 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  3. 3 «Почта России» использует беспилотники для доставки посылок на дальнем севере
  4. 4 Более 80% россиян столкнулись с проблемами при онлайн-заказах новогодних подарков
  5. 5 Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Истории

Как разрушить миллиардный бизнес за 10 секунд: история Джеральда Ратнера

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Списки и рейтинги

27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом

Новости

Аналитики назвали 10 компаний из S&P 500, инвестиции в которые стали самыми прибыльными в этом году