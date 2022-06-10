IKEA анонсировала выпуск проигрывателя виниловых пластинок. Дизайн устройства будет таким же минималистичным, как и у всех продуктов компании.

Детали своего нового продукта IKEA описала в официальном пресс-релизе. IKEA придумала концепт проигрывателя совместно с музыкальным коллективом Swedish House Mafia.

Виниловый проигрыватель оснастят предусилителем и фонокорректором. Его можно будет подключить к фирменной колонке «Энэби» от IKEA через кабель. Беспроводного соединения на проигрывателе не предусмотрено. Поставляться проигрывателем будет вместе со сменным звукоснимателем и иглой для него.

Также IKEA напомнила, что ранее уже выпускала проигрыватели винила. В каталоге от 1973 года компания показала пианино, стереосистему и проигрыватели собственного производства.

Фото: IKEA