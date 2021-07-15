IKEA выводит из глобального ассортимента щелочные батарейки

В 2021 году IKEA планирует вывести щелочные батарейки «Алкалиск» из глобального ассортимента компании. На их место приходит обновленный ассортимент многоразовых батареек «Ладда». Об этом RB сообщает пресс-служба IKEA в России.

Ритейлер планирует вдохновить покупателей на переход с одноразовых батареек на аккумуляторные. В компании надеются на то, что со временем это позволит не только сократить количество опасных расходов, но и сэкономить.

Как отмечают в IKEA со ссылкой на сравнительные исследования жизненного цикла батареек, воздействие щелочных батареек на окружающую среду выше, чем у аккумуляторных. Испытания проводили с помощью бытовых приборов с высоким энергопотреблением — фонариков, портативных колонок, фотоаппаратов, игровых консолей и других устройств.

Выяснилось, что после 40-50 циклов повторной зарядки никель-металлгидридных аккумуляторов, к которым относятся «Ладда», снижаются выбросы парниковых газов. При этом после использования щелочных батареек такого эффекта нет. Напомним, что увеличение парниковых газов влечет за собой не только глобальное потепление, но и загрязнение смогом, истощение озонового слоя, а также изменение уровня роста растений.

Согласно подсчетам ритейлера, если предположить, что все покупатели ИКЕА перейдут с щелочных батареек «Алкалиск» на аккумуляторные «Ладда», то объем бытовых отходов на мировом уровне будет ежегодно сокращаться на 5000 тонн. А поскольку аккумуляторные батарейки можно перезаряжать до 1 000 раз, отходов станет еще меньше, полагают в компании.

«Сейчас одна из наших задач — вдохновить людей на более здоровый и экологичный образ жизни, в частности, на отказ от использования одноразовых вещей и переход на энергоэффективные решения для дома. В 2020 году мы отказались от одноразового пластика в ассортименте, а в этом — отказываемся от одноразовых батареек», — цитирует пресс-служба руководителя отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России Наталью Бенеславскую.

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