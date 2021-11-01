Россиян предупредили о переходе черных кредиторов в онлайн

Банк России предупредил граждан о переходе компаний, которые выдают займы без лицензии регулятора в онлан. Для оформления кредита им теперь не нужно личное присутствие человека. Деньги они перечисляют на карту или телефон.

В январе-сентябре ЦБ выявил 682 черных кредитора, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил РБК.

Два года назад было выявлено 1845 таких кредиторов за год, в 2020 году — 821, рост в этом году связали с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

Всего регулятор выявил с начала этого года 1626 субъектов нелегальной деятельности и внес в список 1420 из них. Расхождения в числах связаны с тем, что по закону нельзя распространять данные физических лиц и ИП. Среди всех субъектов ЦБ выявил также 424 финансовые пирамиды и 520 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.

Рост в том числе связан с появлением черного списка ЦБ, куда включаются поставщики финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что когда банки и микрофинансовые институты ужесточают требования к заемщикам и возрастает доля отказов, деятельность нелегальных кредиторов набирает активность.

По его словам, проблемы при взаимодействии с черными кредиторами чаще всего начинаются при взыскания долга, так как их методы не укладываются ни в одну существующую законодательную норму: от нарушения частоты контактов до угроз и применения физической силы.

Эксперт напомнил, при оформлении кредитов стоит проверять, есть ли организация в списке ЦБ, при обсуждении вопроса просроченной задолженности — найти компанию в реестре Федеральной службы судебных приставов или Центробанка.

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