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Илон Маск оказался первым в истории человеком, чье состояние перевалило за $300 млрд

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Состояние основателя и главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска поставило новый рекорд богатства. Маск на десятки миллиардов долларов обошел Джеффа Безоса, основателя Amazon, много лет остававшегося самым богатым человеком на планете.

Илон Маск оказался первым в истории человеком, чье состояние перевалило за $300 млрд

Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состоянии преодолело отметку в $300 млрд, сообщает CNBC.

В четверг, 28 октября, размер его состояния, если верить Bloomberg Billionaires Index, составил $302 млрд, сегодня, 30 октября, — уже $311 млрд. Это больше, чем, например, годовой ВВП Финляндии, Чили или Вьетнама.

Все благодаря стремительному росту акций его компании Tesla, которая разрабатывает и производит одноименные электромобили.

Таким образом теперь Илон Маск значительно, в полтора раза, опережает второго самого богатого человека на планете — основатель Amazon Джеффа Безоса ($195 млрд).

Третьим по размеру состоянием владеет Арно Бернар, гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy ($167 млрд), четвертым — основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс ($136 млрд), пятым — сооснователь Google и глава Alphabet Ларри Пейдж ($131 млрд), а его компаньон Сергей Брин расположился на шестом месте с состоянием в $126 млрд.

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Фото: TheRichest/YouTube

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