«Чтобы достичь успеха»: Илья Альтшулер возглавит «Афишу»

В 2020 году в компанию были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Илья Альтшулер будет развивать медийно-сервисную платформу «Афиша», используя синергетические возможности экосистемы «Сбера», гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

ООО «Компания Афиша» наряду с другими активами «Сбера» в сфере рекламы и развлечений входит в Группу компаний под управлением «Сберинтертеймента», дочерней структуры «Сбера».

В течение последних семи лет Илья Альтшулер занимал руководящие должности в крупнейших компаниях на рынке сервисов по продаже билетов: в 2014‒2018 годах он возглавлял «Кассир.Ру» — билетного оператора событий федерального масштаба. С 2018 по март 2021 года Альтшулер руководил сервисом «Яндекс.Билеты».

«Наши интересы сейчас лежат в области развития билетных сервисов, бронирования ресторанов и совершенствования медиаплатформы для продвижения этих услуг. Я считаю, что нет более подходящего ресурса, на базе которого можно реализовать все наши идеи, чем Afisha.ru. И для меня это большая честь — управлять компанией с такой богатой историей», — прокомментировал сам Альтшулер своё назначение.

Первый заместитель Председателя Правления «Сбербанка» Лев Хасис отметил, что экосистема «Сбера» активно развивается, и компания желает занять прочные позиции в сферах своего присутствия.

«Наша цель — достигать лидерства в выбранных нами индустриях и предлагать первоклассные сервисы на все случаи жизни. Мы считаем, что сейчас один из лучших моментов для решительного выхода в этот сегмент рынка развлечений. Желаем Илье Альтшулеру и его команде успехов в выполнении амбициозной задачи» — заявил Хасис.

Варвара Мельникова, генеральный директор ООО «Компания Афиша», покинет компанию.

«Мы хотим поблагодарить Варвару Мельникову за её вклад в развитие компании и бренда, которые для нескольких поколений пользователей были и продолжают быть символами качественных развлечений. Уверена, что профессионализм Ильи Альтшулера и уникальные возможности экосистемы Сбера обеспечат «Афише» большое будущее», — заявила Татьяна Доброхвалова, генеральный директор «Cберинтертеймент».

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