«Чтобы достичь успеха»: Илья Альтшулер возглавит «Афишу»

Бывший глава «Кассир.ру» и «Яндекс.Билетов» Илья Альтшулер занял должность генерального директора ООО «Компания Афиша».
В 2020 году в компанию были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Илья Альтшулер будет развивать медийно-сервисную платформу «Афиша», используя синергетические возможности экосистемы «Сбера», гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.
ООО «Компания Афиша» наряду с другими активами «Сбера» в сфере рекламы и развлечений входит в Группу компаний под управлением «Сберинтертеймента», дочерней структуры «Сбера».
В течение последних семи лет Илья Альтшулер занимал руководящие должности в крупнейших компаниях на рынке сервисов по продаже билетов: в 2014‒2018 годах он возглавлял «Кассир.Ру» — билетного оператора событий федерального масштаба. С 2018 по март 2021 года Альтшулер руководил сервисом «Яндекс.Билеты».
«Наши интересы сейчас лежат в области развития билетных сервисов, бронирования ресторанов и совершенствования медиаплатформы для продвижения этих услуг. Я считаю, что нет более подходящего ресурса, на базе которого можно реализовать все наши идеи, чем Afisha.ru. И для меня это большая честь — управлять компанией с такой богатой историей», — прокомментировал сам Альтшулер своё назначение.
Первый заместитель Председателя Правления «Сбербанка» Лев Хасис отметил, что экосистема «Сбера» активно развивается, и компания желает занять прочные позиции в сферах своего присутствия.
«Наша цель — достигать лидерства в выбранных нами индустриях и предлагать первоклассные сервисы на все случаи жизни. Мы считаем, что сейчас один из лучших моментов для решительного выхода в этот сегмент рынка развлечений. Желаем Илье Альтшулеру и его команде успехов в выполнении амбициозной задачи» — заявил Хасис.
Варвара Мельникова, генеральный директор ООО «Компания Афиша», покинет компанию.
«Мы хотим поблагодарить Варвару Мельникову за её вклад в развитие компании и бренда, которые для нескольких поколений пользователей были и продолжают быть символами качественных развлечений. Уверена, что профессионализм Ильи Альтшулера и уникальные возможности экосистемы Сбера обеспечат «Афише» большое будущее», — заявила Татьяна Доброхвалова, генеральный директор «Cберинтертеймент».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сбер» рассказал о доле безналичных расчётов россиян
- 2 «Учиться новому и сложному лучше в "боевых" условиях»: победители AI Junior о своих проектах и планах на будущее
- 3 «Сбер» поможет школьникам создать свой бизнес
- 4 «Настало время проактивной поддержки стартапов»: чего ждать участникам акселератора Сбер500-2020
- 5 «Нерешаемых задач нет»: победители олимпиады НТИ о том, как проходит стажировка в Сбербанке