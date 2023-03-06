Инсайдер Марк Гурман назвал дату выпуска нового iMac от Apple

Один из самых главных инсайдеров мира Марк Гурман раскрыл некоторые детали о начинке нового iMac от Apple и назвал дату его выпуска. Моноблок собираются оснастить современным производительным чипом M3, который Apple должна представить в 2023 году.

О деталях создания нового моноблока iMac журналист-инсайдер Марк Гурман рассказал Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам Гурмана, Apple может приступить к серийному производству нового iMac летом 2023 года. По самым оптимистичным прогнозам, продажи моноблока откроются только во второй половине 2023 года, отметил инсайдер.

Диагональ экрана моноблока останется неизменной – 24 дюйма, но устройство должны оснастить передовым чипом M3, полагает Гурман. Этот процессор Apple планирует представить в конце 2023-ого – начале 2024 года.

К лету 2023 года Apple возможно презентует три новых устройства: MacBook Air с диагональю экрана 15 дюймов, обновленную традиционную версию MacBook Air и станцию Mac Pro на чипе M2 Ultra.

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