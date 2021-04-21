Белорусский стартап-хаб Imaguru закрывается

Белорусский стартап-хаб Imaguru принял решение о закрытии после того, как арендодатель помещений, государственный холдинг «Горизонт», в одностороннем порядке расторг контракт.

В числе причин закрытия Imaguru называют активную гражданскую позицию CEO Imaguru Татьяны Маринич: она является членом Координационного совета белорусской оппозиции.

«Нам дан срок освободить помещение до 30 апреля. В телефонном разговоре и. о. директора холдинга сообщила, что она выполняет поручение. «Это приказ». Очевидно, что это приказ. Более того, это политический заказ – на уничтожение бизнеса, на репрессии против меня лично, против моей команды, против тех, кто осмеливается выражать свое мнение», — заявила Маринич в видеообращении на Facebook.

Представители белорусского общества восприняли новость о закрытии Imaguru с возмущением.

«Это фундамент стартап-движения, бесценная образовательная площадка, хаб солидарности после августа, место встреч», — прокомментировал закрытие Imaguru в Facebook бизнес-ангел и соучредитель белорусского новостного портала TUT.BY Кирилл Волошин.

Сейчас Imaguru раздаёт мебель и аксессуары из помещений.

«Мы не намерены оставить этому режиму и его слугам ХОТЬ ЧТО-ТО от прежней атмосферы «Имагуру». Выберите себе что-то для офиса и дома и забирайте. Пусть частичка «Имагуру» сохранится у вас дома или в офисе, чем останется собственнику здания», — гласит объявление на сайте стартап-хаба.

Imaguru был открыт в 2013 году в Минске и быстро стал популярной площадкой для бизнес-сообщества Беларуси. В 2015 году Imaguru запустил TeenGuru — программу обучения школьников предпринимательству. Осенью 2016 года в хабе открылась лаборатория дизайн-мышления.

Одним из «детищ» Imaguru является стартап MSQRD — приложение для обработки селфи, запущенное с помощью стартап-хаба, было выкуплено соцсетью Facebook в 2016 году.

В начале марта TUT.BY сообщал о задержаниях в Imaguru — на площадке проходила учредительная конференция Лиги студенческих объединений Беларуси. Были задержаны 22 человека.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: imaguru.by.