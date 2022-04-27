Более 200 иностранных брендов могут вернуться на условиях «серого» импорта

Минпромторг утвердил список иностранных брендов для параллельного импорта. В списке сейчас примерно 200 компаний, но в будущем его могут расширять за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.
Расширение списка произойдет в случае, если иностранные бренды не передумают насчет приостановки деятельности в России, сообщил агентству «Прайм» юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
«Серый» импорт — это ввоз товаров от производителей, которым запрещено привозить продукцию, через альтернативные каналы, а не напрямую от аккредитованного поставщика. С помощью такого способа в Россию можно завести любую марку и легально продавать ее товары в стране. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил специалист.
Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. Минпромторг в конце апреля составил список товаров, которые разрешат ввозить в Россию без согласия правообладателя. В перечень попали автомобили и их комплектующие, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки, одежда, обувь и др.
Фото на обложке: Fahroni /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Более 40 российских компаний заставят уйти с зарубежных бирж
- 2 Запрет на экспорт, переносы производства в Казахстан, сокращение штатов: главные новости для бизнеса 26 апреля
- 3 Эксперт Мамаева объяснила, как сохранить деньги при угрозе дефолта и девальвации
- 4 Шестой пакет санкций, отказ российский отелей платить Booking: главные новости для бизнеса 25 апреля
- 5 Часть российских банков запланировала к середине осени выпуск карт UnionPay
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022