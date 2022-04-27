Минпромторг утвердил список иностранных брендов для параллельного импорта. В списке сейчас примерно 200 компаний, но в будущем его могут расширять за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.

Более 200 иностранных брендов могут вернуться на условиях «серого» импорта