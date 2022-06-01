Разница в доходах обеспеченных и небогатых россиян достигла 8,6 раз

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и узнала разницу в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян. Аналитики разбили населения на пять равных по численности групп.

В первую группу вошли наименее обеспечнные россияне, которые в 2021 году в среднем зарабатывали 10,8 тыс. рублей в месяц. . Вторая — 20,3 тыс., третья — 30,3 тыс., четвертая — 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей. Среднемесячный доход всех групп в 2021 году — 40 тыс. рублей, сообщили «Известия».

При этом на последнюю группу приходилось 46,7% всех доходов населения. Граждане из первой получали лишь около 5,4% от всех денег. В 2020 году эти пропорции фактически были такими же.

По словам главы отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, примерно в 65 регионах средние доходы ниже, чем в целом по стране. Она полагает, что такие показатели могут быть связаны с недостаточной развитостью экономического потенциала регионов. Для выравнивания уровня жизни в России используется механизм межбюджетных трансфертов. Однако в долгосрочной перспективе важнее развивать производственный потенциал областей.

В 2022 году разница между доходами может сократиться. Согласно прогнозу эксперта компании «Акра» Ильи Цыпкина, из-за разрыва внешнеэкономических связей с недружественными странами, а также из-за волатильности на международном рынке капитала и ухода из России зарубежных брендов, не все из которых позаботились о своих сотрудниках, доходы более обеспеченного населения, возможно, снизятся. А государство продолжит помогать наименее обеспеченным россиянам, что повлияет на рост их доходов.

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