До конца года безналичные покупки впервые превысят снятие наличных в России

В России до конца этого года безналичные покупки впервые превысят снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза и достигнут отметки примерно в 60%. Специалисты заверили, что развитие технологий и конкуренция сделают безналичные операции удобнее и выгоднее для россиян.

К середине года соотношение оборота и доли было 59% к 41%, подсчитали в ВТБ для «Известий».

Тренд на сокращение наличного оборота по картам клиентов ВТБ следует за общероссийским, сказали в банке, говоря о своих показателях. Кроме того, по итогам третьего квартала россияне в 1,5 раза чаще расплачивались смартфонами и другими устройствами.

В финорганизации также отметили увеличение спроса на внесение наличных до 37,5% от общего объема операций в банкоматах.

Пандемия COVID-19 изменила модель потребительского поведения. По данным ВТБ, два года назад объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в прошлом году он ее уже превысил: 56% против 44%.

Крупные российские банки подтвердили рост доли безналичных операций, снижение доли снятия наличных и увеличение спроса на цифровые карты.

Центробанк добавил, что Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте. Согласно Стратегии развития национальной платежной системы, к концу этого года доля безналичных платежей ожидается на уровне 72%, подчеркнули там.

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Фото на обложке: Unsplash