Индекс экономических надежд россиян опустился до исторических минимумов

Индекс экономической надежды россиян приблизился к минимальным отметкам за 25 лет, говорится в исследовании Gallup. В настоящее время он в 1,5 раза ниже среднемирового. Более половины россиян ожидают в 2022 году экономических трудностей и только чуть более 10% — экономического процветания.

В 2021 году индекс экономической надежды россиян составил минус 42 п.п. по сравнению с минус 41 п.п. годом ранее. Это показатель приблизился к абсолютному минимуму за 25 лет наблюдений, сообщил РБК со ссылкой на исследование Gallup. В 2008 году он опускался до минус 39 п.п., а в 1998 году — до минус 41 п.п. Самый низкий уровень индекса в РФ был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п.

Индекс рассчитывают как разницу между опрошенными, ожидающими процветания и трудностей в следующем году, он измеряется в процентных пунктах.



За 25 лет, в течение которых проводится исследование, индекс экономической надежды в России имел положительное значение только семь раз. Исторического максимума (плюс 9 п.п.) индекс достиг в 2006 году.

Более половины (53%) россиян ожидают в 2022 году экономических трудностей и лишь 11% — экономического процветания. Еще 24% россиян полагают, что ситуация не изменится, а 12% затруднились с ответом. По сравнению с 2020 годом выросла доля тех, кто ожидает перемен — как плохих, так и хороших. Тогда доля оптимистов составляла 6%, доля пессимистов — 47%, а доля ожидающих сохранения status quo — 40%.

Граждане РФ оценивают экономические перспективы более пессимистично, чем люди в целом по миру, показало исследование. В целом среди жителей планеты доля ожидающих экономического процветания в 2022 году составила 26%, а тех, кто готовится к трудностям, — 41%. Таким образом, среднемировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 26 п.п.

В европейских странах пессимистов оказалось столько же, сколько и в России, — 53%. США их значительно меньше — 43%. Оптимистов в Европе насчитывается 14%, а в США — 21% (по сравнению с 11% в России).

В опросе Gallup International принимали участие 41 тыс. человек из 44 страны мира.

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