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inDriver рассказал об итогах 2019 года — число поездок выросло в 2,4 раза

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сервис пассажирских перевозок с корнями из Якутска inDriver отчитался об итогах 2019 года. Число поездок увеличилось в 2,4 раза, а общий объем бронирований вырос в 2,5 раза, заявили в компании.

inDriver рассказал об итогах 2019 года — число поездок выросло в 2,4 раза

Количество ежедневных поездок в сервисе в начале ноября 2019 года превысило рубеж в 1 млн, а ежемесячное количество активных пользователей превысило 10 млн человек, - заявили в компании.

Рост числа поездок в inDriver объясняют активной международной экспансией. В 2019 году сервис начал работать в 17 новых странах Азии, Латинской Америки и Африки (в Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Боливии, Коста-Рике, Панаме, Гондурасе и так далее).  В течение года inDriver запустили в 120 новых городах.

По междугородним поездкам количество заказов и общий объем бронирований возросли в 1,6 раза.

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