Сервис пассажирских перевозок с корнями из Якутска inDriver отчитался об итогах 2019 года. Число поездок увеличилось в 2,4 раза, а общий объем бронирований вырос в 2,5 раза, заявили в компании.

inDriver рассказал об итогах 2019 года — число поездок выросло в 2,4 раза